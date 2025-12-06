Chivas y Cruz Azul ya habrían alcanzado un acuerdo de palabra para concretar el traspaso de Ángel Sepúlveda de cara al Clausura 2026, en donde el veterano delantero recibiría un buen contrato, sobre todo cuando está al borde de cumplir 35 años de edad en las próximas semanas.

Sin embargo, se habría filtrado que la relación entre ambas directivas seguiría fracturada debido a algunos desencuentros que se gestaron en los años recientes, por lo que toda la negociación se habría llevado a cabo a través del representante del Cuate, Manfredi Caleca.

El reportero Alejandro Ramírez confirmó que la gente rojiblanca y celeste siguen sin tener la mejor relación, por lo que el agente fue el que hizo de mensajero y destrabó todo para que la negociación llegara a buen puerto para ambas instituciones.

“Hay un acuerdo con el agente y con la gente de Cruz Azul, vía el representante. Chivas de manera directa, por la no tan buena relación, ahí van. El tema está tan planchado con el representante que a su vez les dice: ‘yo me encargo'”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué iniciaron los conflictos entre Chivas y Cruz Azul?

La rivalidad entre el Guadalajara y Cruz Azul se incrementó en años recientes debido a situaciones extracancha, en donde las directivas habrían registrado actitudes poco leales en los mercados de fichajes en búsqueda de refuerzos.

Hay que recordar que ambas instituciones compitieron por el fichaje de Alan Pulido hace unos años, además de que los dos clubes buscaron a Luka Romero, en donde los celestes se quejaron de que el chiverío intentó derribar el acuerdo del mexico-argentino después de que ellos ya habían cerrado el traspaso.

El antecedente más reciente se vivió a principios de año, cuando Jesús Orozco Chiquete se negó a presentarse a entrenar en señal de presión para salir del Rebaño rumbo a La Noria. El acuerdo se suscitó semanas después con la llegada de Luis Romo al redil y varios millones para llevarse al central.