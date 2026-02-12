Chivas se caracteriza por ser una de las grandes instituciones que forma jugadores y deja salir a varios por falta de oportunidades. Uno de los jugadores que Gabriel Milito tenía en el radar era Maximiliano Bustos, quien decidió irse libre del Guadalajara para volver a formar parte de Tigres.

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado dejó ir a varios talentos que terminan brillando en otros equipos. Atlético de San Luis hoy cuenta con varias jugadas indiscutibles en el once titular como Benjamín Galindo Jr, Óscar Macías y Fidel Barajas, mientras que Puebla hoy tiene a Luis Rey y Alejandro Organista.

En las últimas horas esta historia en Chivas se volvió a repetir debido a que Maximiliano Bustos dejó de ser jugador rojiblanco. “Maximiliano Bustos dejó las inferiores del Guadalajara para enfilarse en las de Tigres. Es un chico de buenas condiciones, lateral izquierdo que también puede fungir como carrilero, ofensivo. Tiene llegada, tiene asistencia, tiene buen disparo”, reveló Futboltuber.

Maximiliano Bustos se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Gabriel Milito lo llegó a utilizar en alguna práctica de Verde Valle. Llegó para partidos amistosos de esto en Estados Unidos, pero sin mucho éxito para su causa. (…) Lo contemplaba y lo llegó a tener en sus listas”.

Chivas dejó salir a Marioni Ham

En las últimas horas, se confirmó que Marioni Ham dejó de formar parte de Chivas para ir a la Jaiba Brava de la Liga de Expansión MX. No hay que olvidarse que era una de las promesas del Guadalajara que no llegó a consolidarse en el primer equipo.