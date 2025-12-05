La incorporación de Alejandro Manzo y Javier Mier a la cúpula de la directiva de Chivas ha traído consigo una serie de decisiones atinadas con respecto al armado del equipo desde el semestre anterior en que comenzaron a trabajar juntos, por lo que en esta ocasión habrían tenido que tomar otra decisión complicada.

Desde hace varios años, desde la gestión de Ricardo Peláez, en el Guadalajara se había intentado fichar a Sebastián Córdova como refuerzo; sin embargo, por alguna situación nunca se concretó, por lo que ahora los papeles han cambiado y el entorno del futbolista estaría tratando de acomodarlo en el conjunto tapatío.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez, confirmó que nuevamente habría sido ofrecido el jugador de Tigres al chiverío, en donde los altos mandos decidieron dejar pasar la propuesta y se enfocaron en la contratación de Brian Gutiérrez.

“Brian Gutiérrez, un volante ofensivo como necesita Guadalajara y como estaban buscando (…) Incluso, en su momento, a Guadalajara le ofrecieron de nueva cuenta a Sebastián Córdova y Chivas dijo que por la edad, lo que buscamos y necesitamos, consideramos que no es tiempo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo fue el desprecio de Sebastián Córdova a Chivas?

Debido a su formación en el América, el mediocampista ha manifestado en varias ocasiones su rechazo hacia el Guadalajara, en donde la más recordada es cuando precisamente fichó con Tigres, asegurando que prefirió a los universitarios porque con ellos sí sería contendiente al título, además de minimizar a la afición del Rebaño, entre otras cosas.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Córdova en este Apertura 2025?

El mediocampista estaría viviendo sus últimos momentos como futbolista de Tigres, ya que no sería del agrado del entrenador Guido Pizarro, por lo que la participación del canterano del América ha sido esporádica, sumando solamente 147 minutos en seis partidos disputados en todo el torneo.