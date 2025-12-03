La Dirección Deportiva de Chivas, encabezada por Javier Mier, lleva varias semanas trabajando para garantizarle a Gabriel Milito los refuerzos que necesita para el Clausura 2026. Con el torneo ya concluido, el club puede enfocarse plenamente en ese objetivo y, a tan solo tres días de la eliminación, todo indica que el primer refuerzo del Rebaño Sagrado ya está confirmado.

De acuerdo con información del periodista José María Garrido, Chivas y Cruz Azul ya llegaron a un acuerdo para que Ángel Sepúlveda se convierta en el nuevo delantero del Guadalajara a partir de 2026. El club rojiblanco comprará la carta del atacante de 34 años, buscando cubrir las necesidades ofensivas que no han podido resolverse con los delanteros actuales.

Ángel Sepúlveda se acerca a Chivas

Personas involucradas en la negociación confirmaron que las pláticas habían avanzado desde hace días, pero fue este martes cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo de palabra. Solo faltan las firmas para que el movimiento quede oficializado. Según reportes desde Cruz Azul, Chivas pagará alrededor de cuatro millones de dólares por el fichaje.

Otro informe señala que Sepúlveda recibiría un contrato por tres años, algo poco común para un delantero de su edad, pero todas las partes están satisfechas con el acuerdo verbal y luce difícil que se caiga. El movimiento responde también a la reestructuración del Rebaño, que con la salida de Chicharito y las inminentes bajas de Alan Pulido y Cade Cowell, necesitaba sumar atacantes. Aunque regresará Ricardo Marín, la directiva consideraba fundamental incorporar otro delantero.

El fichaje de Ángel Sepúlveda se haría oficial al terminar la actividad de Cruz Azul este año

Con la aprobación de Gabriel Milito, de Nicolás Larcamón y de ambas directivas, Ángel Sepúlveda volverá a Chivas en 2026. Lo único pendiente para hacer oficial su fichaje es que Cruz Azul concluya su participación deportiva del año, pues aún disputa la Liguilla del Apertura 2025 y también jugará la Copa Intercontinental en Medio Oriente, misma que podría alargar el final del torneo local si el Cruz Azul supera las semifinales.