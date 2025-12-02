Tras la eliminación de Chivas en el Apertura 2025, la prioridad inmediata del club es reforzar al plantel para el Clausura 2026. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Ángel Sepúlveda, actual delantero del Cruz Azul y quien ya tuvo un breve paso por el Guadalajara hace algunos años.

Aunque el Cuate llega tras un año muy destacado con la Máquina, un sector de la afición rojiblanca muestra preocupación por su edad: está por cumplir 35 años. Y es que, históricamente, los fichajes de delanteros veteranos no le han resultado bien a Chivas, con varios ejemplos recientes que mantienen viva esa inquietud.

Ángel Sepúlveda está en carpeta para regresar a Chivas.

Los casos más evidentes son los de Javier Hernández y Alan Pulido, aún futbolistas del club. En su segundo ciclo con el Rebaño, Chicharito regresó con 35 años y únicamente logró anotar cuatro goles en dos años. Por su parte, Pulido volvió en 2025 con 33 años y apenas ha marcado dos goles en esta nueva etapa.

A esta lista se suman nombres como Oribe Peralta, Miguel Sabah y Aldo de Nigris, delanteros de gran trayectoria pero que también llegaron al club en el cierre de sus carreras. Peralta marcó solo dos goles, Sabah convirtió cuatro y De Nigris anotó 12 tantos, cifra que puede engañar, ya que cinco fueron en Copa MX y jamás superó los tres goles por torneo en Liga.

Ángel Sepúlveda vendría a jugar junto a Armando González o a ser su revulsivo

Ante este panorama, la llegada de Ángel Sepúlveda apunta más a ser un acompañante o revulsivo para Armando González, el delantero que Chivas ve como su proyecto principal a futuro. Si el fichaje se concreta, la afición seguramente lo respaldará, con la esperanza de que el Cuate pueda romper la maldición de los delanteros veteranos en el Rebaño Sagrado.