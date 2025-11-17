La plantilla de las Chivas de Guadalajara podría sufrir algunos cambios de cara al próximo Clausura 2026 y ya se rumorea que el Rebaño Sagrado buscaría reforzar el ataque con la llegada de un centrodelantero que pueda competir con Armando González. Esto recordando que Chicharito Hernández y Alan Pulido podrían abandonar la institución, además de que Teun Wilke también saldría cedido.

En ese sentido, el periodista José María Garrido ventiló que dos opciones que maneja la directiva rojiblanca son Ángel Sepúlveda y Brandon Vázquez, este último más complicado por las altas pretensiones económicas. De esta manera, el Cuate, delantero que milita en Cruz Azul, sería una alternativa más factible para llegar al Redil.

Sepúlveda ya tuvo una paso poco feliz por Chivas (Imago7)

Hay un factor que puede ayudar a que Ángel Sepúlveda tenga su segunda etapa en el Guadalajara, y es que el propio jugador supo reconocer su afición y la del por el Rebaño: “Ese era un sueño que yo tenía de niño el ir a Guadalajara. Ir a Chivas era cumplir un sueño”, reconoció tiempo atrás en diálogo con ESPN, cuando recordó su etapa con el chiverío.

“No la pasé nada bien porque en el momento en el que llego se van las personas que me habían llevado, que era Paco Gabriel de Anda. No entraba en planes. Si me quería quedar me quedaba, tenías tres años con opción a cuatro de contrato. No había chance de competir y la primera oportunidad que tuve, la agarré, llego a Necaxa”, explicó en aquel entonces. ¿Tendrá el Cuate la revancha con los colores rojiblancos?

Los números de Ángel Sepúlveda en Chivas

En su paso por Chivas, Sepúlveda no tuvo demasiadas oportunidades: apenas alcanzó a jugar 10 encuentros, con un saldo de un gol y una asistencia en el marco de la Copa MX. Por Liga, en cambio, registró 173 minutos sin anotaciones.