Como se sabe Chivas se alista de la mejor manera para llegar al debut ante Pachuca por el Clausura 2026. El sábado el Rebaño Sagrado enfrentará a Atlas en la Copa Pacífica y la gran duda que surge en el equipo del Rebaño Sagrado es si José Castillo, Armando González y Fernando González podrán ser tenidos en cuenta para disputar el primer Clásico Tapatío del año en un torneo de preparación.

A lo largo del Apertura 2025 Gabriel Milito se hizo cargo de construir las bases de un equipo que vivía una crisis constante. Ante la falta de recursos para puestos importantes, moldeó jugadores como Daniel Aguirre para que juegue en otra posición, reutilizó elementos que no eran tenidos en cuenta para que se conviertan en piezas claves en el equipo titular como Omar Govea y sumó seis futbolistas que no fueron decorado como Chicharito Hernández y Alan Pulido, sino que elevaron la calidad de la plantilla gracias a la llegada de cuatro refuerzos letales.

El objetivo para el Clausura 2026 es concretar el esquivo título número 13 y con la Copa Pacífica se comienza a alistar los jugadores para el torneo. El sábado enfrentará a Atlas en el primer Clásico Tapatío del 2026 y se jugará con la obligación de ganar.

Armando González no jugó en la goleada de Chivas ante Irapuato. (Foto: CHIVAS)

En medio de este contexto hay tres grandes dudas que surgen debido a que no se sabe si Armando González, José Castillo y Fernando González verán minutos. No hay que olvidarse que para el duelo del domingo pasado ante Irapuato los dos futbolistas fueron baja por molestias musculares y decidieron no arriesgarse porque en pocos días se debuta en el Clausura 2026 ante Pachuca.

José Castillo es titular indiscutido en Chivas. (Foto: CHIVAS)

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

El partido entre Chivas y Atlas por la Copa Pacífica se llevará adelante el próximo sábado 2 de enero del 2026 en el Estadio Jalisco a las 17:00 del Centro de México. El partido será transmitido por ESPN, pero en Rebaño Pasión todo lo que suceda en el Clásico Tapatío.