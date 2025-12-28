Chivas se encuentra en plena preparación para el Clausura 2026 y este domingo tuvo su primer amistoso ante Irapuato. El próximo fin de semana jugará dos juego en la Copa Pacífica cuando debute ante Atlas, por lo que repasamos cómo, dónde, cuándo y a qué hora ver el primer Clásico Tapatío del 2026.

El Rebaño Sagrado ha dado de qué hablar en el Apertura 2025 con una brutal recuperación que los metió en Liguilla directa. Sin embargo, el Rebaño Sagrado no pudo marcar la diferencia ante Cruz Azul y perdió en Cuartos de Final.

Este domingo Chivas comenzó su camino hacia la 13 con el duelo ante Irapuato. Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo anotaron los goles para que el Guadalajara golee por 4-0.

¿Cuándo y dónde se juega Chivas contra Atlas en la Copa Pacífica, torneo de preparación para el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco. El primer encuentro para el Rebaño Sagrado en la Copa Pacífico comenzará a las 20:45 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Chivas vs. Atlas por la Copa Pacífica?

Una de las grandes preguntas a responder es quién se hará cargo de la transmisión del partido entre Chivas y Atlas. El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Sergio León Chávez.