Miguel Herrera fue claro al asegurar que, si el Mundial de 2026 arrancara en este momento, Guillermo Ochoa sería su elección para defender el arco de la Selección Mexicana.

El exdirector técnico del TRI destacó en entrevista con ESPN que, pese a su edad, el exguardamete del América cuenta con un respaldo clave: su amplia experiencia y el historial de actuaciones determinantes que ha firmado en Copas del Mundo.

“Para mí, para Miguel Herrera, hoy (Guillermo Ochoa) es el titular de la selección”, mencionó el “Piojo” Herrera en dicha plática. “No veo a Malagón en gran momento, el “Tala” está en muy buen momento, es el único que le puede quitar hoy para mi cabeza la idea de que pueda ser el titular de la selección. Pero si hoy empezara el Mundial, para mí sería el titular de la selección, porque es el que mejor experiencia, en que en los Mundiales se crece y que no va a experimentar nada, que no sepa qué está pasando en un Mundial”, agregó.

Miguel Herrera reiteró su postura sobre quién debe ser el portero titular en el Mundial de 2026

Miguel Herrera destacó el gran momento que vive Raúl Rangelcon el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026; sin embargo, insistió en que Menmo Ochoa tendría que ser el portero titular en la Copa del Mundo.

“El “Tala” va a ser su primer Mundial, es un joven con muchísimo futuro y que ojalá y siga creciendo y haciendo bien las cosas como está haciendo en Chivas, que sin duda que Malagón regrese a su nivel y empiezan a discutir el puesto, pero hoy, si me dicen, está empezando el Mundial ya este fin de semana, para mí el portero inicial era él mismo”, finalizó.