La primera convocatoria a la Selección Mexicana siempre marca un antes y un después y para Brian Gutiérrez y Richard Ledezma no fue la excepción, pues ambos futbolistas del Club Deportivo Guadalajara recibieron el llamado del TRI para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia de cara al Mundial de 2026.

Derivado a esta situación, Brian Gutiérrez no ocultó su felicidad por vestir por primera vez los colores del representativo azteca: “Muy bien, muy feliz, muy contento”, dijo en un video que compartió la cuenta de X de Chivas.

Por su parte, Richard Ledezma también habló sobre su llamado a la Selección Mexicana: “Muy contento, la verdad, es un honor y hay que seguirle aquí con Chivas y es un orgullo, la verdad”.

Cabe mencionar que la presencia de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma en la convocatoria para enfrentar a Panamá y Bolivia confirma el impacto que el Rebaño Sagrado otra vez está teniendo en la Selección Mexicana, gracias al gran momento que vive el plantel en el Torneo Clausura 2026 bajo el mando de Gabriel Milito.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Después de tres fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con nueve puntos, consecuencia de tres victorias, y este sábado buscarán su cuarto triunfo cuando se enfrenten al Atlético de San Luis en calidad de visitante, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.