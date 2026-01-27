El Clásico Nacional entre el Club Deportivo Guadalajaray América está marcado como uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, programado para el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron.

Para nuestras Chivas, este partido representa una oportunidad de consolidar un buen arranque y de sumar puntos importantes ante el conjunto de las Águilas, por lo que en la mesa de “Futbol Picante” de ESPN, Ricardo “Tuca” Ferretti mostró confianza en el equipo de Gabriel Milito y lanzó una apuesta al periodista Miguel Ángel Briseño.

En el programa se analizaron los cinco compromisos que se avecinan para el Rebaño Sagrado, entre ellos el Clásico de Clásicos. En ese contexto, el estratega brasileño se mostró confiado y aseguró que el Club Deportivo Guadalajara sumará entre nueve y diez puntos en ese tramo, incluyendo una victoria ante la escuadra de André Jardine.

“¿Al América también?”, le preguntó Miguel Ángel Briseño a Ricardo “Tuca” Ferretti. Sin titubear, el entrenador de 71 años de edad respondió: “Te apuesto un desayuno“, sellando el reto de inmediato con un apretón de manos y entre risas.

Cabe mencionar que Chivas pasa por un mejor momento futbolístico, pues suma tres victorias consecutivas y se ubica en la cima de la tabla general, mientras que el cuadro azulcrema está en la parta baja con solo dos unidades.

¿A qué hora será el Clásico Nacional del Clausura 2026?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.