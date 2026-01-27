La Selección Mexicana atraviesa uno de los problemas más intensos rumbo a la Copa del Mundo y el debate se centra en la portería. En ese sentido, durante una entrevista con Claro Sports, el exportero del América, Adrián Chávez, fijó su postura sobre la competencia bajo los tres palos y no dudó en señalar a Guillermo Ochoa como el principal candidato para la cabaña del TRI.

“Hace seis meses, yo decía que Malagón era el portero titular indiscutible para la selección. Pero hoy, Memo Ochoa es el portero que está listo para ser titular“, mencionó el exguardameta mexicano.

“Memo ya se puso en forma, tiene equipo y juega semana a semana. Esto le da la estabilidad que necesita y le permite demostrar su experiencia”, agregó.

Adrián Chávez analizó el momento de Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón

El exguardameta fue contundente al analizar el momento que atraviesan Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel, asegurando que ambos han mostrado altibajos en su rendimiento, una situación que, desde su perspectiva, le abre más la puerta a Guillermo Ochoa como titular en la Selección Mexicana.

“Malagón y Rangel han tenido bajones en su nivel de juego, lo que le abre aún más las puertas a Ochoa. Es cierto que ambos son buenos porteros, pero aún no han demostrado ser consistentes a nivel internacional”, inidicó.

“En este momento, ninguno de los tres porteros actuales (incluyendo a Carlos Acevedo) puede salvar un partido como lo haría Ochoa. Él ha demostrado que puede hacerlo y es algo que le da la ventaja sobre los demás”, finalizó.