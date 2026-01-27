La Selección Mexicana disputó dos partidos la semana pasada, ante Panamá y Bolivia, ambos con triunfo por la mínima diferencia en encuentros de preparación rumbo al Mundial. Estos compromisos tuvieron la particularidad de que solo podían ser convocados jugadores de la Liga MX, motivo por el cual ocho futbolistas de Chivas fueron llamados, siendo Richard Ledezma uno de los que más brilló con sus actuaciones.

La afición se rindió ante Ledezma.

Ledezma fue titular en el Panamá vs México, adueñándose de la lateral derecha y demostrando ese estilo ofensivo que lo ha convertido en una pieza clave en el Guadalajara. Su rendimiento lo colocó como uno de los mejores jugadores del Tri en ese partido; sin embargo, todo indica que eso no habría sido suficiente para convencer por completo a Javier Aguirre, y su lugar en el Mundial ahora parece estar en serio riesgo.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, Javier Aguirre tendría definidos a los laterales derechos para la Copa del Mundo: Rodrigo Huescas e Israel Reyes. Todo dependerá de que Huescas logre recuperarse a tiempo de su lesión de rodilla; de no ser así, la alternativa estaría entre Jorge Sánchez y Julián Araujo. En ese escenario, Richard Ledezma quedaría prácticamente sin opciones de ir al Mundial.

La situación resulta especialmente dura para Ledezma, considerando que renunció a representar a la Selección de Estados Unidos y realizó el One Time Switch ante la FIFA para poder jugar con México. Su decisión estuvo motivada en gran parte por el respaldo inicial de Javier Aguirre, quien lo había perfilado como un candidato serio al Mundial, algo que hoy luce mucho más complicado de lo esperado.

Richard Ledezma aún tiene varios meses para pelear por un boleto al Mundial

A pesar de no ser uno de los favoritos del Vasco en este momento, Richard Ledezma todavía cuenta con varios meses para pelear por un lugar en la Copa del Mundo. Habrá más partidos fuera de Fecha FIFA que podrían servirle como vitrina con la Selección Mexicana, y además cada actuación con Chivas será una oportunidad para levantar la mano y obligar a Javier Aguirre a reconsiderar su lugar rumbo al Mundial 2026.