De cara a los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó por medio de un comunicado que confirmó la elegibilidad de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, futbolistas del Club Deportivo Guadalajara para representar al TRI.

“La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional“, se lee en el comunicado. “Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia”, agregaron.

Si bien, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez fueron convocados para disputar estos encuentros de preparación rumbo a la Copa del Mundo, solo podían entrenar con el representativo azteca ya que necesitaban el famoso TIME SWITCH para poder jugar.

La razón a todo esto es que los dos elementos de Chivas ya vistieron la camiseta de la Selección de Estados Unidos en categorías inferiores y en la mayor, así que para representar a la Selección Mexicana necesitaban la autorización de la FIFA por medio del One Time Switch.

Comunicado de la FMF sobre Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

Cabe mencionar que el One Time Switch es un recurso que permite a un futbolista con doble nacionalidad cambiar de representativo de forma definitiva y es un procedimiento regulado por la FIFA que exige varios requisitos.

¿Cuándo juega México ante Panamá y Bolivia?