Si bien Chivas es el equipo que mejor inició el Torneo Clausura 2026 y el que mejor está jugando, para la leyenda del América, Daniel Brailovsky, no es el candidado número uno para ganar el título.

El “Ruso” dijo en uno de los programas de FOX que el Club Deportivo Guadalajara va a pelear por la calificación, pero que no tiene cuadro para competir por el campeonato del Torneo Clausura 2026.

“Va a pelear la calificación, eso es seguro, pero el título no puede, no tiene equipo, no tiene fundamentos”.

Inmediatamente, Felix Fernández interrumpió al exjugador argentino tras escuchar que el conjunto de Gabriel Milito no tiene fundamentos, pero Daniel Daniel Brailovsky insistió: “Para ganar los primeros partidos sí, pero cuando llegue a la Liguilla los partidos son distintos”.

Posteriormente, se habló sobre cómo fue la eliminación del Rebaño Sagrado el semestre pasado: “Quedaron eliminados porque es un equipo que no está para jugar finales”, siguió el “Ruso”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Daniel Brailovsky demerita al Club Deportivo Guadalajara. De hecho lo hace seguido y ahora más ante el mal momento del América que hasta ahora no ha ganado ningún partido.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Después de tres fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, nuestras Chivas se ubican en la primera posición de la tabla general con nueve puntos tras vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro, mientras que el equipo de las Águilas es antepenúltimo con apenas dos unidades, consecuencia de dos empates y una derrota.