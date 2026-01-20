La telenovela entre Chivas y Alan Pulido sigue dando de qué hablar debido a que el club no ha podido encontrarle acomodo e inclusive, el delantero no estaría preocupado por encontrar cabida en otra institución en este mercado de fichajes.

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron poner transferible al atacante de 34 años debido a que no entraba en planes del entrenador Gabriel Milito, además de su alto salario, por lo que se ha tratado de acomodar en otro equipo, pero nadie ha estado interesado en hacerse de sus servicios por su bajo nivel e inclusive, por su alto salario.

Sin embargo, Puligol sorprendió a todos en horas recientes debido a que compartió una fotografía entrenando en Verde Valle, lo que desató dudas entre muchos aficionados sobre una posibilidad de que regrese al primer equipo.

“Training with the best wheater”, escribió el delantero a través de su cuenta de Instagram en donde evidentemente se encuentra en las instalaciones del conjunto rojiblanco.

¿Alan Pulido se reintegra a Chivas?

La realidad es que la postura no ha cambiado, el Guadalajara no tiene en mente el reintegrar al delantero tamaulipeco, por lo que se sigue tratando de alcanzar un acuerdo para que salga a otro club o inclusive para rescindir el contrato según varios comunicadores, aunque todo seguiría en pausa entre ambas partes.

¿Por qué Gabriel Milito ya no quiere a Alan Pulido?

Independientemente de su baja de juego, el entrenador del Guadalajara habría agotado su paciencia con el atacante debido a sus constantes salidas nocturnas que mermaban su rendimiento, por lo que decidió dejarlo a un lado desde el cierre del torneo anterior.