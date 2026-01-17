Gabriel Milito ha construido a un equipo poderoso que está maravillando a propios y extraños en este Clausura 2026, por lo que las expectativas en torno a Chivas continúan incrementándose jornada a jornada, en donde Roberto Gómez Junco se vio ilusionado con el nivel del Rebaño.

El exjugador del Guadalajara analizó el triunfo obtenido frente a Querétaro, dejando en claro que el arranque perfecto que está registrando la escuadra tapatía no es obra de la casualidad, sino del intenso trabajo encabezado por el estratega argentino.

Es por eso que Roberto Gómez Junco aseguró que el chiverío tiene el potencial para pelearle de tú a tú a todos los adversarios de la Liga MX, incluyendo a los que poseen las nóminas más poderosas y plagadas de extranjeros.

“Tercera victoria, son lideres de la competencia (…) Nada casual lo del Guadalajara, demuestra que sin tener en su plantel el potencial que tienen otros 5 o 6 competidores, sí es basándose en argumentos colectivos capaz de competirle a cualquiera.

“Todos corren, todos se entregan, todos cumplen con tareas defensivas y ofensivas”, explicó el exjugador y ahora analista en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.