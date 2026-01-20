De cara a los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, la Selección Mexicana sufrió la baja por lesión de Gilberto Mora y, por medio de un comunicado, dieron a conocer que su lugar será tomado por el jugador del América, Alexis Gutiérrez.

Esta noticia sorprendió al exdirectivo del Club Deportivo Guadalajara, Ricardo Peláez, ya que esperaban que el lugar del futbolista de los Xolos de Tijuana fuera tomado por Efraín Álvarez o Jesús Ángulo.

“Me surgen dudas en relación a por qué no un Jesús Angulo del Toluca o por qué no un jugador como Efraín Álvarez que ya incluso estuvo en Selección Nacional y que también participa en la generación de futbol, pero bueno”, mencionó el exdirectivo de Chivas en entrevista con Claro Sports.

Cabe mencionar que el elemento del Rebaño Sagrado se encuentra en un mejor momento futbolístico que Alexis Gutiérrez, por ello es que Ricardo Pelaéz no entiende la decisión de Javier Aguirre tras la lesión de Gilberto Mora. De hecho, el exjugador de Xolos de Tijuana y LA Galaxy es clave en el esquema de Gabriel Milito.

¿Cuándo se enfrenta la Selección Mexicana a Panamá y Bolivia?

La Selección Mexicana disputará sus dos primeros partidos del 2026. Ambos compromisos serán en calidad de visitante. El primero de ellos contra Panamá en el Estadio Rommel Fernández el jueves 22 de enero, a las 19:00 horas, mientras que el juego anteBolivia será el domingo 25 del presente mes en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, a las 13:00 horas.