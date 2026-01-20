Chivas inició el Clausura 2026 de manera perfecta, sumando nueve puntos de nueve posibles y recibiendo apenas un gol en los primeros tres partidos del torneo. A ese gran arranque colectivo se le suma el buen momento individual de Armando González, vigente Campeón de Goleo, quien ya acumula dos anotaciones y ha dejado claro que quiere repetir como máximo romperredes del certamen.

La Hormiga ha ido creciendo torneo a torneo y su inicio de Clausura 2026 ha sido igual o incluso mejor que el del Apertura 2025. No obstante, aún existe un área de oportunidad en su juego que ya le había pesado anteriormente: la efectividad frente al arco. Incluso el torneo pasado, algunos compañeros le señalaban que podría haber anotado todavía más goles si afinaba esa parte de su definición.

Esta percepción no es solo una opinión, sino que está respaldada por los números. Ante Pachuca, Armando González marcó, pero falló una oportunidad clara que pudo haberle dado un doblete. Contra Juárez, en un partido muy cerrado, apenas tuvo un disparo, el cual no fue a portería. Frente a Querétaro, el escenario se repitió: anotó un gol, pero dejó escapar al menos dos opciones claras para ampliar su cuenta.

Está claro que ningún delantero convierte todas las oportunidades y que Armando González es un atacante muy completo que responde con goles importantes. Sin embargo, a su corta edad todavía tiene un amplio margen de crecimiento, y mejorar su eficacia frente al arco sería el aspecto que más impacto tendría en su rendimiento, tanto a nivel de club como en Selección.

Armando González buscará ganarse un lugar de último minuto al Mundial

Armando González explotó como delantero titular de Chivas apenas el torneo pasado, pero fue suficiente para consolidarse como el mejor atacante mexicano del Apertura 2025 y ganarse su llamado a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre. Ahora, Javier Aguirre volvió a convocarlo, y si logra mantener este nivel, corrigiendo esos pequeños detalles en la definición, las esperanzas de verlo en el Mundial 2026 son cada vez más reales.