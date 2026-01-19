El sábado pasadoArmando “Hormiga” González se volvió a hacer presente en el marcador, siendo pieza clave en la vitoria del Club Deportivo Guadalajara ante los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

El atacante mexicano sumó su segundo gol en la campaña y lo celebró de una forma especial, con un festejo que comienza a ser su sello inspirado en Dragon Ball, anime japonés de Akira Toriyama.

Por medio de redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara compartió desde otro ángulo el gol y el festejo del artillero del momento en el futbol mexicano, quien recibió un gran centro de Daniel Aguirre para abrir el marcador en el compromiso contra los Gallos Blancos del Querétaro.

“¡’Hormiga’ se hizo presente de nuevo!”. Tras una gran centro de Dani Aguirre, nuestro canterano Rojiblanco remató con un potente cabezazo para mandarla a guardar en el arco rival”, escribió Chivas como descripción del video.

¿Cómo marcha la “Hormiga” González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Armando “Hormiga” González comparte la primera posición con varios futbolistas en la tabla de goleo con dos tantos, con: Helinho, Jareth Fimbres, Germán Beterame, José Paradela, Joao Pedro, Marcelo Flores, Agustín Coronel, Francisco Villalba y Ezequiel Almada.

Cabe mencionar que Chivas es primero en la tabla general con nueve puntos después de tres fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026 y ahora el plantel de Gabriel Milito se prepara para medirse la próxima semana al Atlético de San Luis.