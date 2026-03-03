Este fin de semana se disputará en Guadalajara, Jalisco, el Clásico Tapatío, de manera que Fernando Quirartehizo un llamado de paz a Chivas y Atlas, así como a ambas aficiones, luego de los lamentables hechos en la entidad.

“Creo que es un momento importante para la unión, la rivalidad seguirá, pero creo que la paz debe permanecer. Yo creo que en un clásico no hay favoritos”, dijo el “Sheriff” durante un evento para celebrar que restan 100 días para que inicie la Copa del Mundo.

“Claro, hay favoritos para los que le van a Chivas, ¿no? Eso es una realidad, pero como jugador no hay favoritos, porque tienes que salir a partirte, ya saben que los 90 minutos para poder sacar la victoria”, agregó el exjugador mexicano.

Cabe mencionar que Guadalajara, Jalisco, va retomando su normalidad tras los hechos el pasado domingo 22 de febrero, donde varias actividades se tuvieron que cancelar por la seguridad de la población.

Fecha, hora y dónde ver el Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío entre los Rojinegros del Atlas y nuestras Chivas, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 2, TUDN y VIX+.