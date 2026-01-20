El exdirector deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, fue cuestionado sobre cuándo se podrá saber si el equipo de Gabriel Milito está realmente para pelear el título del Torneo Clausura 2026 y aseguró que ya se ven señales basada a su racha desde el semestre pasado.

“Ya te debiste de haber dado cuenta porque tú estás contando estos tres partidos y no estás contando la racha que traía con la que terminó el torneo anterior; súmalos y creo que te da 30 de 33 puntos”, mencionó en entrevista con Claro Sports.

“Entonces ya debimos habernos dado cuenta de que este es otro Guadalajara que tiene otros recursos, que tiene un Sepúlveda en la banca, que tiene a un Campillo en la banca, que tiene al “Oso” a un Yael, que tiene otro tipo de jugadores dentro y fuera de la cancha que hacen las cosas bien. Este es otro Guadalajara que está evolucionando muy rápido”, agregó Ricardo Peláez.

Cabe mencionar que en el Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara fue el que mejor cerró la Fase Regular y en este semestre es el que mejor ha iniciado con tres victorias en la misma cantidad de partidos disputados, ubicándose gracias a esto en la primera posición de la tabla general con nueve puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Si bien Chivas no cuenta con ocho de sus jugadores debido a que se encuentran con la Selección Mexicana, el resto del plantel se prepara para medirse al Atlético de San Luis el sábado 31 de enero en calidad de visitante, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por ESPN.