Chivas sorprendió al convertirse en la base de la Selección Mexicana para los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia de esta semana. Al no tratarse de Fecha FIFA, Javier Aguirre solo pudo convocar a jugadores de la Liga MX y decidió llamar a ocho elementos del Guadalajara. Sin embargo, dentro de esa lista hubo una ausencia que llamó la atención, pues se trata de un futbolista que se ha vuelto clave en el funcionamiento del Rebaño Sagrado.

José Castillo ha demostrado ser muy confiable.

Ese jugador es José Castillo, un defensor central que puede pasar desapercibido para el gran público, pero que es fundamental en el esquema de Gabriel Milito. Castillo se ha convertido en uno de los elementos más confiables del equipo, disputando casi siempre los 90 minutos y destacando por su constancia y bajo margen de error, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico rojiblanco.

Para dimensionar su impacto desde una mirada más objetiva, basta revisar las calificaciones de Sofascore en lo que va del torneo. José Castillo obtuvo 7.3 ante Pachuca, 7.6 frente a Juárez y 7.1 contra Querétaro, números que lo colocan como el cuarto mejor jugador de Chivas en el Clausura 2026, a pesar de no ser uno de los nombres más mediáticos del plantel.

Al tener un perfil más defensivo que Luis Romo y Daniel Aguirre, sus compañeros en la zaga, su labor suele pasar inadvertida. No obstante, Castillo es el verdadero bastión defensivo del Guadalajara, sobresaliendo en duelos aéreos, balones divididos y posesiones ganadas, pero también aportando en la salida con buen primer pase y conducciones seguras.

José Castillo domina casi todas las posiciones en la línea defensiva de Chivas

Además de su regularidad, José Castillo ha demostrado una notable polivalencia en Chivas. Puede rendir tanto en línea de cuatro como en línea de cinco, y desempeñarse no solo como defensa central, su posición natural, sino también como lateral cuando el partido lo exige. Por si fuera poco, su fichaje resultó un negocio redondo para el club, ya que llegó por apenas tres millones de dólares, una inversión que, a la vista de su rendimiento, ha valido ampliamente la pena.