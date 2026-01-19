Chivas logró quedarse con su tercera victoria al hilo luego de haber superado a Querétaro por 2-1 en la jornada tres del Clausura 2026. Tras lo sucedido ante los Gallos Blancos, José Castillo confirmó lo que toda la afición piensa al señalar que están ilusionados luego de que mantengan tres victorias al hilo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado hace elevar mucho las expectativas de los chivahermanos debido a que despliegan un futbol que da gusto de ver. Especialmente porque no solo es un equipo que juega bien, sino que además toma riesgo para ir en busca de la victoria a pesar de las armas que tenga el rival.

Uno de los puntos altos en Chivas y que es regular partido a partido en silencio es sin duda José Castillo, quien en cada ataque de Querétaro se mostró firme. Tras el partido, el defensa formado en Pachuca habló con Alex Ramírez y señaló que ellos están ilusionados al igual que toda la afición rojiblanca por el inicio que tuvieron en el Clausura 2026.

José Castillo ilusionado como toda la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Al final estamos seguramente tan ilusionados como ellos. No me imagino haber conocido un mejor escenario para empezar el torneo como es este, ganando tres partidos al hilo. Es parte de un proceso que hemos logrado sostener en el tiempo. Me refiero a que desde el torneo anterior había un plantel sólido, un equipo que sabía lo que jugaba, que sabe lo que quiere y lo que busca. Esa idea y esa consistencia y contundencia que hemos mostrado nos ha permitido sacar los tres puntos hoy y nueve de las tres primeras jornadas”, comentó el defensor rojiblanco.

José Castillo mandó mensaje al interior de Chivas

A pesar de la victoria, Chivas dejó la sensación de que sufrió ante Querétaro por el descuento de Mateo Coronel. Tras el partido, José Castillo reconoció que fallaron al bajar la intensidad con la que habían comenzado. “Forma parte del juego. Pecamos en quitar un poco el pie del acelerador. Al final tenemos que ser congruentes los 90 minutos, no regalar goles evidentemente, te pueden costar eliminatorias el día de mañana y queremos congruentes desde el momento que empieza el partido hasta que termina es un equipo intenso y contundente”, señaló.