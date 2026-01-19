Armando González atraviesa un momento soñado con las Chivas de Guadalajara. Luego de haberse coronado como campeón de goleo de la Liga MX en el certamen anterior, el delantero rojiblanco volvió a convertir en la victoria sobre Querétaro y ya suma dos tantos en dos jornadas del actual campeonato, confirmando que su gran momento no fue casualidad.

Luego de ese nuevo gol, Paco Gabriel De Anda, analista de ESPN, no escatimó en elogios para el atacante tapatío, destacando no solo su capacidad goleadora, sino también su inteligencia para ubicarse en el área. “Armando González te hace gol todos los partidos, pero además lo que genera. Él siempre está de frente a portería. Él busca la manera de estar siempre de frente a portería”, señaló en la mesa de debate.

De Anda también hizo referencia a la evolución del jugador respecto al torneo pasado, cuando, pese a fallar algunas oportunidades claras, terminó quedándose con el liderato de goleo. “Es cierto, el torneo anterior falló algunas muy claras, pero quedó campeón de goleo”, recordó.

Finalmente, el exdirectivo fue contundente al proyectar lo que viene para el delantero de Chivas en este nuevo certamen. “Va ahora en camino nuevamente a pelear por el título de goleo, por lo bien que se desmarca, lo bien que se habilita”, sentenció, subrayando las virtudes que hoy lo tienen como uno de los atacantes más determinantes de la Liga MX.

Paco Gabriel De Anda reconoce el gran momento de Chivas

En la misma línea, Paco Gabriel De Anda amplió su mirada al funcionamiento colectivo del Rebaño y dejó un mensaje optimista sobre el arranque rojiblanco. “Y bueno, en general Chivas… entiendo que está iniciando el torneo, esto apenas empieza, pero pinta muy bien lo de Chivas, pinta muy bien”, expresó, reforzando la sensación de que el buen momento de Armando González es parte de un equipo que ilusiona desde lo futbolístico y los resultados.