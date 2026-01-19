Vladimir Moragrega ha comenzado el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX de manera inmejorable con el Tapatío. El delantero rojiblanco suma tres goles en apenas dos partidos, convirtiéndose en el principal referente ofensivo del equipo en este arranque de torneo y confirmando que su adaptación al Guadalajara sigue en plena curva ascendente.

El atacante sinaloense abrió su cuenta en la Jornada 1 ante Atlético La Paz, partido que terminó en empate por 2-2, donde convirtió desde el punto penal. Una semana más tarde, en la victoria 4-2 frente a Venados, Moragrega volvió a marcar, pero esta vez por duplicado: primero desde los once pasos y luego rematando un centro de Leonardo Jiménez.

Con esos tantos, el centrodelantero de 27 años y jugador más experimentado del Tapatío, lidera la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. En el torneo pasado, su primero como rojiblanco, Moragrega había dejado buenas sensaciones marcando seis goles en la fase regular, sólo por detrás de Sergio Aguayo, con quien compartió delantera y anotó ocho goles.

Con experiencia previa en clubes como Atlante, Atlético San Luis y Atlético Ottawa, Moragrega parece haber encontrado en el Tapatío el contexto ideal para potenciar su olfato goleador. Si mantiene este ritmo en el Clausura 2026, no solo puede pelear por la tabla de goleo, sino también transformarse en uno de los nombres propios del torneo y en un activo ofensivo cada vez más importante para el proyecto rojiblanco.

Moragrega no puede jugar en Chivas

Un detalle interesante es que Vladimir Moragrega no puede alternar entre el Tapatío y Chivas como otros futbolistas del filial debido al reglamento del “carnet único” de la FMF, que solo permite esa movilidad a jugadores menores de 24 años. Al tener 27, el delantero sinaloense debe estar registrado exclusivamente con el equipo de Liga de Expansión MX, por lo que no puede ser utilizado por el primer equipo en la Liga MX, salvo en competencias especiales donde esa restricción no aplica, como la Leagues Cup.