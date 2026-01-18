Jesús Hernández comenzó su etapa como rojiblanco con el pie derecho. El delantero, adquirido por Chivas tras su paso por Querétaro, debutó oficialmente con el Tapatío en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y coronó su primera aparición con un gol frente a Venados, confirmando por qué es considerado una de las apuestas jóvenes del club.

El atacante ingresó al minuto 57, en lugar de Daniel Villaseca, siendo la primera modificación de Pepe Meléndez en el partido. Ya en los minutos finales, aprovechó un contraataque letal: Leonardo Jiménez desbordó y envió el centro, y Hernández apareció en el área para definir y marcar su primer gol con el Tapatío, sellando el triunfo del filial rojiblanco por 4-2.

Más allá del estreno goleador, su llegada genera expectativas por el recorrido previo del futbolista. Formado en Querétaro, Hernández tuvo una experiencia poco habitual para jugadores de su edad al emigrar a Europa, donde pasó por el Elche CF, sumando rodaje en categorías formativas y fortaleciendo su perfil competitivo antes de regresar al fútbol mexicano.

Chivas decidió apostar por su fichaje entendiendo que se trata de un delantero con proyección, potencia y capacidad para atacar espacios, cualidades que encajan en la idea de desarrollo que el club viene trabajando con el Tapatío como plataforma directa hacia el primer equipo.

El debut con gol no sólo refuerza la confianza del cuerpo técnico, sino que también posiciona a Jesús Hernández como un nombre a seguir en este Clausura 2026. Con minutos, contexto y respuesta inmediata en la cancha, el delantero dio su primer paso firme dentro del proyecto rojiblanco.