En el primer encuentro de la Jornada entre Chivas y Querétaro, la categoría Sub-21 fue testigo de un auténtico golazo, de esos que no se dan de manera frecuente. Carlos Corona, fino mediocampista creativo, vio adelantado al portero de los Gallos Blancos y firmó un tanto que de seguro no olvidará.

El Rebaño Sagrado venía de un comienzo con algunas dudas en la divisional, pues cayó en su debut ante Pachuca por 2-1, mientras que igualó en su visita a Juárez sin poder sumar el punto extra en la tanda de los penales. Por eso, como local ante Querétaro, era indispensable conseguir la primera victoria.

A los 33 minutos, en medio de un balón disputado por un compañero rojiblanco y un rival, Carlos Corona sacó provecho y sin pensarlo sacó un remate super preciso que superó al guardameta y cayó justo dentro de la portería ante la sorpresa de todos los presentes en Gigantera.

Los dirigidos por Luis Arce lograron mantener la ventaja y de esta manera sumaron su primer triunfo en el Clausura 2026 de la Liga MX Sub-21, gracias a un golazo de Carlos Corona, uno de los tantos prospectos interesantes que tiene la cantera rojiblanca.

Así fue la alineación de Chivas Sub-21 vs. Querétaro