Tapatío sumó su primera victoria en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Por la Jornada 2 del certamen, el Filial rojiblanco luchó para imponerse por 4-2 sobre Venados. En dicho encuentro, volvió a hacerse notar la presencia goleadora de Daniel Villaseca, futbolista de curioso origen, pues posee triple nacionalidad y ya había convertido en la primera jornada.

Villaseca, un elemento bien conocido por el entrenador Pepe Meléndez, está aprovechando la confianza para hacerse un lugar como titular en el Filial. El mediocampista de 22 años venía de convertir en el debut frente a Atlético La Paz y en esta oportunidad, se hizo presente en la red para poner el empate parcial frente a Venados.

Tapatío comenzó en desventaja pero a los 27 minutos, una buena jugada colectiva por el carril central le permitió a Enrique Ledesma el dejar de cara a Villaseca, quien no se lo pensó y sacó un fuerte remate, bien colocado para vencer la estirada del portero y poner el 1-1.

Aunque Venados volvió a ponerse en ventaja durante el complemento, Tapatío logró la remontada sobre el cuarto de hora final, gracias a un doblete del experimentado Vladimir Moragrega. El cuarto gol fue obra de la flamante incorporación, Jesús Hernández.

¿Cuál es el origen de Daniel Villaseca, canterano de Chivas?

Daniel Villaseca, mediocampista del Tapatío, cuenta con triple nacionalidad gracias a su historia familiar y lugar de nacimiento: es mexicano por su padre, sudafricano porque nació en Gauteng, Sudáfrica, y checo por su madre, originaria de la República Checa. Esta condición le permite, en términos reglamentarios, ser elegible para representar a cualquiera de esos tres países a nivel selección, aunque hasta ahora su recorrido internacional ha estado vinculado al ámbito juvenil checo.