Si hay una zona que Chivas reforzó de manera importante de cara al Clausura 2026, esa fue sin duda la delantera. A las llegadas de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín se sumó Sergio Aguayo, quien brilló con el Tapatío el torneo pasado y incluso realizó la pretemporada con el Primer Equipo. Sin embargo, tras dos Jornadas disputadas, el joven atacante no ha aparecido en ninguna convocatoria de Gabriel Milito, algo que ha generado preguntas entre la afición.

La ausencia de Aguayo no parece estar relacionada con una falta de confianza en sus capacidades. De hecho, la directiva rojiblanca decidió hacer válida la opción de compra que tenía por el delantero, quien se encontraba a préstamo. Esto deja claro que en Chivas confían en su proyección, por lo que la explicación de su ausencia apunta a ser más sencilla y, sobre todo, una cuestión de tiempos.

Aguayo se despidió del Apertura 2025 con un hat-trick.

Sergio Aguayo tuvo participación en los partidos de pretemporada e incluso anotó goles, confirmando su buen momento futbolístico. No obstante, la delantera es una de las zonas más competidas del Guadalajara en este torneo, con Armando González como titular indiscutible tras ser Campeón de Goleo, mientras que Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín han respondido como variantes desde la banca.

Además, Aguayo fue titular en el debut del Tapatío en el Clausura 2026 ante Atlético La Paz, y todo apunta a que la mayoría de sus minutos seguirán estando en la Liga de Expansión. Sus apariciones con el Primer Equipo serían esporádicas y podrían darse gracias al calendario apretado o a las convocatorias de Selección Mexicana, donde incluso no se descarta que Armando González pueda ser considerado en algún momento.

Sergio Aguayo fue expulsado en el Atlético La Paz vs Tapatío y no tendrá actividad

Por ahora, Sergio Aguayo muy probablemente se perderá el partido de este viernes entre el Tapatío y Venados FC, luego de haber sido expulsado de manera polémica en el encuentro ante Atlético La Paz, situación que derivó en el empate de los paceños con superioridad numérica. Así, a menos que el club decida apelar la expulsión, el delantero no verá acción este fin de semana, un escenario que podría abrirle la puerta para ser considerado por Gabriel Milito en la próxima convocatoria.