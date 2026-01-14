Armando González se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas y en una pieza sumamente respetada al interior del club. No solo por su facilidad para marcar goles, que lo llevó a ser Campeón de Goleo el torneo pasado, sino también por su disciplina, profesionalismo y entrega constante tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Sin embargo, todo indica que la Hormiga también apunta a convertirse en un líder dentro del vestidor rojiblanco. Poco a poco hemos comenzado a ver su carácter fuerte, y el ejemplo más reciente se dio este martes ante Juárez, cuando ya estando en la banca tras salir de cambio, mostró su enojo con el cuarto árbitro, en una escena que pasó desapercibida en la transmisión televisiva.

En imágenes que no se vieron en televisión y que fueron compartidas por el periodista de TV Azteca, Omar Villarreal, se observa cómo, tras una falta señalada por Adonaí Escobedo que parecía un error, Armando González se levantó de la banca para reclamarle al cuarto árbitro. El propio Villa Villa destacó que era una faceta del delantero que no le había tocado ver, y a mucha de la afición tampoco.

Y es que González suele mostrarse siempre sonriente y carismático en entrevistas y contenidos del club, pero dentro de la cancha se transforma en un delantero competitivo, intenso y completamente enfocado en ganar. Por ello, resulta positivo ver que, aun cuando no está en el terreno de juego, sigue involucrado y buscando que todo marche bien para Chivas.

Armando González podría ir a la banca contra Querétaro para evitar sobrecargas

Armando González ha sido titular en los dos partidos de Chivas en el Clausura 2026, aunque no hay que olvidar que viene saliendo de una lesión y que suele ser uno de los primeros cambios de Gabriel Milito. Por ello, no sería extraño verlo iniciar en la banca ante Querétaro, considerando el calendario apretado y la posibilidad de que el estratega argentino realice rotaciones para evitar sobrecargas en sus jugadores clave.