El inicio del Clausura 2026 ha sido especialmente apretado para los equipos de la Liga MX, debido a que se ajustó el calendario para hacer espacio a los compromisos de la Selección Mexicana. Como consecuencia, apenas en la segunda semana del torneo ya se disputó una Doble Jornada, un factor que Gabriel Milito deberá considerar cuidadosamente para evitar sobrecargas y posibles lesiones en su plantel.

Si bien el estratega argentino no se caracteriza por realizar demasiadas modificaciones entre partido y partido, el duelo ante Querétaro podría ser una buena oportunidad para mover algunas piezas. La idea sería darle algo de descanso a jugadores que ya vieron actividad ante Pachuca y Juárez, sin que eso implique perder competitividad.

Armando González anotó en la Jornada 1.

Una de las primeras opciones para rotar podría ser Armando González. El joven delantero viene saliendo de una lesión y, aunque fue titular en las dos primeras jornadas, también ha sido uno de los primeros cambios habituales para Milito. Por ello, no sería extraño que Ángel Sepúlveda aparezca como titular ante Gallos Blancos. Además, Yael Padilla podría tomar el lugar de Roberto Alvarado como premio tras su gol en la jornada anterior.

En la zona defensiva es donde se ha acumulado mayor desgaste. Luis Romo, José Castillo y Daniel Aguirre han disputado los 90 minutos en ambos encuentros, por lo que alguno podría ir a la banca este sábado, más aún tras el regreso de Diego Campillo, quien ya fue incluido en la convocatoria frente a Juárez. Finalmente, si Fernando González ya está completamente recuperado, también podría aparecer en el medio campo en lugar de Brian Gutiérrez u Omar Govea.

Gabriel Milito ve todos los partidos como finales y podría no hacer rotaciones contra Querétaro

Tras el encuentro ante Juárez, el propio Gabriel Milito dejó claro que en Chivas todos los partidos se toman con la misma seriedad, al grado de calificarlos como “finales”. Por ello, si decide realizar rotaciones frente a Querétaro no sería por menospreciar al rival, sino como una medida preventiva para evitar lesiones o sobrecargas, especialmente en una fase tan temprana del torneo.