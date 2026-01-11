Tapatío ya tuvo su debut en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX ante Atlético de la Paz, encuentro que finalizó empatado 2-2. Por otro lado, el equipo de Pepe Meléndez volverá a ver acción ante Venados de Mérida, por lo que repasamos cuándo y por dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido por la jornada dos.

El viernes comenzó el camino de los Cabritos que saben muy que con Gabriel Milito campeonato a campeonato van a perder piezas importantes. Sergio Aguayo, Samir Inda y Ángel Chávez son seguidos de cerca por el entrenador argentino en cada uno de los partidos.

Por otro lado, el debut de Pepe Meléndez en Tapatío fue con un empate 2-2 con goles de Vladimir Moragrega y Daniel Villaseca, mientras que para Atlético La Paz marcaron Fernando Illesca y Martín Barragán. De esta manera, de momento los rojiblancos son sextos con una sola unidad.

A Sergio Aguayo le fue mal ante La Paz.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío contra Venados por el Clausura 2026?

El duelo entre Tapatío y Tapatío se llevará adelante el próximo viernes 16 de enero del 2026 en el Estadio Akron. El compromiso tiene la hora pactada a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Tapatío vs. Venados?

El partido entre Tapatío y Venados será transmitido por Amazon Prime, por lo que no se podrá ver por televisión abierta. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos en el Estadio Akron.