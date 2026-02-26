Chivas presume una de las canteras más sólidas del futbol mexicano, con talento que constantemente nutre a la Sub-21, al Tapatío y al Primer Equipo. Sin embargo, la alta competencia interna también provoca que varios prospectos tengan que esperar más de lo previsto para debutar en Primera División o incluso buscar minutos en otros clubes antes de regresar con mayor experiencia al Rebaño Sagrado.

Eduardo García se queda y Sebastián Liceaga no sube.

En ese contexto, el panorama se ha complicado para uno de los juveniles más prometedores del club: Sebastián Liceaga, arquero del Tapatío, quien ni siquiera ha podido ser registrado con el Primer Equipo, mucho menos debutar oficialmente. No se trata de una cuestión de talento, sino de la intensa competencia en la portería rojiblanca y de las limitaciones administrativas en los cupos disponibles.

Durante el mercado invernal que cerró hace algunas semanas, surgieron versiones que colocaban a Eduardo García, actual tercer guardameta del Guadalajara, como posible refuerzo del Mazatlán en calidad de préstamo. Esa operación habría liberado un espacio ideal para el ascenso de Liceaga. Sin embargo, la negociación no prosperó y el Dragón permaneció en Chivas, dejando al joven portero como titular del Tapatío y postergando su salto al máximo circuito.

Ahora, la reciente renovación de Óscar Whalley, que tiene lógica ante la intención pública de Raúl Rangel de emigrar a Europa, vuelve a cerrar el panorama. La continuidad del guardameta hispano-mexicano aleja todavía más la posibilidad inmediata para Liceaga, quien parece destinado a esperar que alguno de los actuales porteros salga del club para abrirle la puerta del Primer Equipo.

Sebastián Liceaga es uno de los jugadores más destacados del Tapatío en el Clausura 2026

Mientras tanto, Sebastián Liceaga se ha consolidado como el arquero titular del Tapatío y ha respondido con actuaciones sólidas. En seis partidos del Clausura 2026 ha recibido apenas ocho goles, colocándose entre los porteros menos goleados del torneo. Si mantiene ese rendimiento, la oportunidad en Primera División llegará tarde o temprano; la incógnita será si se dará con Chivas o mediante un préstamo que le permita demostrar su nivel en otro escenario.