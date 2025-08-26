Como marca su identidad a lo largo de la historia, el Club Deportivo Guadalajara forma grandes jugadores, que cuando son jóvenes cuentan con gran proyección, lo que los suele llevar a ser parte de la Selección Mexicana de juveniles. Actualmente, uno de ellos es Juan Sebastián Liceaga.

Lo que demuestra que el portero del Club Deportivo Tapatío es el mejor de la Liga de Expansión MX es que tiene mayor cantidad de atajadas en el Apertura 2025 de la categoría que cualquier otro portero. La propia liga compartió la lista de arqueros con más atajadas en lo que va del campeonato.

Liceaga acumula 20 tapadas en lo que va del Apertura 2025 (4 partidos). Es decir, el guardameta promedia la increíble suma de 5 atajadas por cada partido en lo que va de la actual competición. Cabe destacar que el Tapatío es uno de los equipos que más propone en ataque, por lo que le llegan menos a otros equipos más débiles.

Quienes siguen a Liceaga en la lista de mayor cantidad de atajadas son: Gustavo Gutiérrez, de Tepatitlán de Morelos, con 18 y Carlos Higuera, de Dorados de Sinaloa, con 14. Luego, Humberto Hernández y Leonardo Durán completan el top 5 con 13 salvadas cada uno.

Juan Sebastián Liceaga fue convocado a la Selección Mexicana Sub 20

A fines de septiembre comenzará el Mundial Sub 20 en Chile y Chivas aportará jugadores a la Selección Mexicana de la categoría. Hugo Camberos y Yael Padilla tenían un lugar asegurado por razones lógicas a partir de su talento. Sin embargo, quien también se ganó un lugar fue Sebastián Liceaga gracias a sus grandes atajadas.