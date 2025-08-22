El Club Deportivo Tapatío enfrentó uno de los partidos más exigentes de la temporada de Liga de Expansión MX. El conjunto de Arturo Ortega empató 1 a 1 con Leones Negros, el último campeón, en el Estadio Jalisco. La apertura del marcador llegó a los 22 minutos del primer tiempo a través de Denilson Muñoz.

El equipo filial de Chivas rescató un punto cuando se jugaba el cuarto minuto de adición del segundo tiempo y evitó una nueva derrota. Sergio Aguayo definió sobre el borde del área chica arrojándose al suelo tras un centro que llegó desde la banda derecha.

El tanto de los locales llegó luego de un desajuste defensivo que le permitió al atacante brasileño filtrarse entre los centrales del tapatío. Denilson Muñoz definió con potencia frente a la salida de Sebastián Liceaga que nada pudo hacer. Luego, el portero rojiblanco fue importante para mantener la diferencia de un solo gol.

Aunque el Tapatío no pudo ganar, fue importante no volver a perder luego de lo que fue la caída en la tercera fecha contra Tepatitlán de Morelos. Además, cabe tener en cuenta que se trataba del vigente campeón, que se consagró en el Clausura 2025, aunque los jóvenes rojiblancos se impusieron en el trofeo del Campeón de Campeones.

El Club Deportivo Tapatío casi se lleva el triunfo ante Leones Negros sobre el final

Luego de lo que fue el empate de Sergio Aguayo, el propio delantero del Tapatío demostró todo su poder ofensivo con una nueva jugada, pero el poste le negó el grito de gol y el triunfo rojiblanco. En el primer tiempo Daniel Villaseca también había inquietado la portería rival con un cabezazo.