El primer fin de semana del año ha llegado y Chivas se alista para continuar su participación en la Copa Pacífica Centenario. Sin embargo, la actividad no solo está en la cancha, sino también en los despachos: la directiva del equipo varonil y la de Chivas Femenil han iniciado 2026 con movimiento intenso. Se confirmó la primera baja del año y comenzaron a analizarse los siguientes casos, especialmente los complejos escenarios de Alan Pulido y Erick Gutiérrez.

Alan Pulido se niega a salir y la única opción sería liquidar su contrato para que se vaya

Alan Pulido se mantiene firme en su postura respecto a su situación contractual. El delantero no está dispuesto a aceptar una salida, ni a negociar una reducción salarial pese a la disminución de minutos, y exige que se le respete su contrato vigente. Ante este panorama, los periodistas Jesús Hernández y Alejandro Ramírez señalaron que en el club ya se analiza la posibilidad de liquidar su contrato para facilitar su salida inmediata.

Erick Gutiérrez está cada vez más cerca de salir con destino al San Diego FC

Otro caso relevante es el de Erick Gutiérrez, mediocampista que no entra en planes deportivos y al que se le busca acomodo. Todo indica que su destino está muy cercano a definirse, ya que su llegada al San Diego FC estaría prácticamente cerrada. De acuerdo con el periodista José María Garrido, es solo cuestión de tiempo para que se concrete la operación, pues el club estadounidense ha insistido repetidamente en cerrar su fichaje.

Erick Gutiérrez y Alan Mozo no entran en planes de Chivas

Alan Mozo buscó la opción en Pachuca y Chivas no cobrará por el préstamo

En contraste, Alan Mozo ya tiene nuevo equipo y se convertirá en jugador del Pachuca. La negociación fue sorpresiva, ya que los Tuzos no figuraban entre los clubes que lo habían sondeado inicialmente. Según César Huerta, a diferencia de Pulido, Mozo no se opuso a su salida y fue su propio entorno quien buscó acercamientos con Pachuca. Por ello, Chivas no cobrará préstamo; en su lugar, el club hidalguense destinará ese monto al pago del salario del lateral.

Chivas Femenil presentó oficialmente a sus nuevas jugadoras

Finalmente, en Chivas Femenil también hubo actividad importante. Este viernes se realizó la presentación oficial de los refuerzos: Eva González, Cristina Ferral, Mayra Pelayo y Jasmine Casárez. Las jugadoras se mostraron entusiasmadas por su llegada al Guadalajara y manifestaron su compromiso con la afición y el equipo, con el objetivo de aportar al máximo y buscar el ansiado título para la institución rojiblanca.