El Club Deportivo Guadalajara buscaba la recuperación en el Apertura 2025 luego de haber sufrido 2 derrotas de manera consecutiva. En esta oportunidad, se llevó un empate agónico contra Xolos de Tijuana en condición de visitante. Los de Sebastián Abreu ganaban por 3 a 0, pero una gran remontada del Guadalajara permitió repartir puntos.

Los goles locales los marcaron: Gilberto Mora (‘5), Frank Boya (51′) y Luis Romo en propia puerta (64’). Por el lado del Guadalajara, los gritos estuvieron a cargo de Armando González (74′), Efraín Álvarez (84′) y Roberto Alvarado (96′). Tanto el gol del ex Tijuana como el del Piojo fueron de gran factura individual.

Cabe destacar que en el final del primer tiempo Raúl Rangel mantuvo a Chivas en partido. El Tala atajó un penal que fue ejecutado por Adonis Preciado cuando Tijuana ya ganaba por un gol. La salvada permitió seguir en partido y consagrar una gran remontada luego de un rendimiento preocupante.