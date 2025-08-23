El Club Deportivo Guadalajara firmó una remontada de antología cuando empató 3 a 3 con Tijuana, en condición de visitante, luego de ir perdiendo por 3 a 0. Lo más destacado por parte de Chivas pasó por los golazos que convirtieron Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, ambos de zurda y desde posiciones complicadas respecto a la portería rival.

Precisamente en el arco local estaba como cancerbero el ex Chivas Antonio Rodríguez. Ante la dificultad de las definiciones de los jugadores rojiblancos (incluido Armando González en el primer tanto), el portero no pudo hacer nada. Sin embargo, el conductor televisivo Álvaro Morales consideró que no puso las manos ante su exequipo.

“Esta noche las Chivas se enfrentaron a Toño Rodríguez, exportero del Guadalajara, que no mete las manos en 2 de los 3 goles. No las estira. ¿Qué pasó? Uno cuando viene un disparo estira la mano”, comentó el polémico comunicador con su habitual estilo.

“Hoy a Toño Rodríguez no sé si le dio miedo de enfrentarse a su equipo que no estiró las manos. En el gol de Alvarado, Toño no estiró las manos”, agregó Morales, insinuando que el portero no rindió de la manera que él esperaba porque el rival fue un equipo en el que jugó en el pasado.

Álvaro Morales también criticó a Diego Campillo y Gilberto Sepúlveda

Sin dudas, la falencia más importante en el partido entre Chivas y Tijuana se dio en la defensa del Rebaño Sagrado. La obligación de hacer 3 goles para llevarse un punto surgió a partir de la endeblez de la primera línea, que le permitió a Xolos una amplia ventaja.

Entre los culpables de ese bajo rendimiento defensivo estuvieron Diego Campillo, quien cometió un penal, y Gilberto Sepúlveda, ya que un error suyo permitió la apertura del marcador. “Al muchacho Campillo, dedícate a modelar, papá. Tú estás bueno para las fotonovelas. Y Tiba Sepúlveda, ¿cuántos años? Alguna vez te dieron el chance de ir a selección. Digo, selección, decir que vas a selección no es algo loable”, disparó Álvaro Morales.