El Club Deportivo Guadalajara consiguió un resultado histórico en el Clausura 2023 cuando eliminó al Club América en las semifinales. El triunfo de Chivas (3-2 global) tuvo un sabor especial porque se dio en el Estadio Azteca luego de una derrota como local en el Estadio Akron.

Además, el saldo en el eterno rival fue muy duro, ya que Fernando Ortiz renunció tras la eliminación. Ahora, Juan Pablo Rodríguez, quien era ayudante de campo del Tano en aquella oportunidad, reveló qué fue lo que sucedió en aquel partido de vuelta para que perdieran y cómo se dio la dimisión de Ortiz.

Más que la expulsión de Álvaro Fidalgo, el Chato consideró que fue muy perjudicial para su equipo el gol inmediato que llegó después de la tarjeta roja. “Yo creo que más que la expulsión fue que muy rápido nos metieron el siguiente gol y después ya nos meten el gol en balón parado. (Alan) Mozo nos mete y (Jesús Orozco) Chiquete nos mete el otro”, afirmó quien era asistente.

En El Podcast de Chema Garrido, el ex Chivas también comentó cómo se dio la renuncia de Ortiz en el vestidor posderrota, mientras emergían las versiones de que el equipo azulcrema tuvo miedo en el Clásico Nacional. “Él dice: ‘¿Saben qué? Creo que nos tenemos que ir‘. Entonces nosotros decimos: ‘no, espérate, tranquilo“, confesó Rodríguez.

Fernando Ortiz no soportó la derrota ante Chivas y renunció al América en 2023

“Felicitar a Chivas, hay que reconocer que jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Por mí, por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución, quería decir eso, que tengan buena noche y gracias por todo”, manifestó Fernando Ortiz en la conferencia de prensa luego de la eliminación que sufrió su América contra Chivas.

“Él, estando en la conferencia, toma la decisión. Él ya lo traía muy en la cabeza, porque lo planteó muy rápido, entonces como que ya lo traía en la cabeza. Después sí le pidieron que revocara. ‘Vamos a platicarlo‘. La verdad que la gente del América se portó bien en ese aspecto, ‘tranquilo, hablemos, planeemos para adelante‘ (le decían). Él tenía su decisión”, agregó Juan Pablo Rodríguez.