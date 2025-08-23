El Club Deportivo Guadalajara pudo salvar un punto del partido contra Tijuana. Luego de ir perdiendo por 3 a 0 en el Estadio Caliente, el equipo de Gabriel Milito logró empatar el juego y repartir unidades. Uno de los jugadores más destacados de los Xolos fue Gilberto Mora, que marcó un gol para los locales.

A sus 16 años, Mora es una de las grandes promesas del futbol mexicano, por lo que desde hace tiempo se lo vincula con ligas de Europa. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al partido correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2025, el periodista Jesús Hernández le consultó a Sebastián Abreu si veía a la joya como jugador de Chivas o el Club América.

“No, acá no. Seguramente no, porque no lo van a poder pagar“, respondió con contundencia el uruguayo. Luego le consultó al propio comunicador cuánto estima que vale el mediocampista ofensivo. Ante la respuesta de Hernández, que lo tasó en unos 15 millones de dólares, se dio un momento de comedia en la conferencia.

“Es un chingo de lana, ¿no? Está cabrón para pagar”, soltó Abreu. Luego comparó a Gilberto Mora con el caso de Endrick y de Federico Valverde. “Lo compraron al Palmeiras (Endrick), esperaron que cumpliera 18 años y fue al Real Madrid y no ha podido tener continuidad. Lo importante sería hacer como con Valverde, que lo compró el Real Madrid y cuando cumplió 18 años fue, pero lo dieron a préstamo un año al Deportivo de La Coruña“, manifestó.

La defensa de Chivas no pudo contener a Gilberto Mora y el ataque de Tijuana

La primera hora de partido tuvo a un Chivas perdido en el campo de juego del Estadio Caliente. Allí fue cuando Tijuana tomó la ventaja de 3 goles en el partido. En ese lapso, la defensa del Rebaño Sagrado dejó mucho que desear, con errores de Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias que permitieron tantos rivales, además del penal cometido por Diego Campillo que luego fue tapado por Raúl Rangel.