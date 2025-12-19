La etapa de Chicharito Hernández en Chivas tuvo un doloroso final. Aquel penal agónico fallado ante Cruz Azul, por los cuartos de final, pudo haber marcado la redención del experimentado delantero, quien lejos estuvo de tener el regreso esperado al Guadalajara. Después de que se anunciara su salida de la institución, no han habido más señales sobre lo que será el futuro del delantero mexicano.

Distintas versiones han asegurado que Chicharito Hernández no se retirará del futbol profesional, sino que podría buscar equipo en el exterior, ya sea en Estados Unidos o alguna Segunda División del futbol europeo. El propio Chicharito dijo estar emocionado por las cosas que se venían en el futbol para él, pero de momento el delantero no volvió a ser relacionado con nuevas instituciones.

En ese sentido, Juan Pablo Fernández, el hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, ventiló que Chicharito podría sumarse como comentarista en las mesas de ESPN. “Les adelanto que si Javier “el Chicharito” Hernández, no encuentra equipo, en enero estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN”, aseguró quien también se desempeña como comunicador.

La noticia sorprendió a los usuarios, pero aún así, muchos de ellos consideran que el “fichaje” de Chicharito por ESPN sería un bombazo al tratarse de un personaje que despierta amores y odios, por lo que podría atraer un buen número de televidentes para escuchar sus opiniones.

Los números de Chicharito en su segunda etapa con Chivas

Desde su regreso en enero de 2024, Chicharito Hernández disputó un total de 41 partidos, en los que apenas logró anotar cuatro goles y aportar una asistencia. Además de sus decepcionantes números, el delantero protagonizó varias polémicas extra cancha y sufrió reiterados problemas físicos.