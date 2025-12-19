Las Chivas de Guadalajara ya se encuentran en Colima, donde realizarán la parte más intensa de la pretemporada rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. Con el primer amistoso confirmado frente al Irapuato, el Rebaño ya cuenta con dos refuerzos oficializados, además del regreso de Ricardo Marín luego de finalizar su préstamo en Puebla.

Chivas “regala” a Alan Mozo

Una de las grandes novedades en los últimos días fue la ausencia del lateral derecho, Alan Mozo, entre los futbolistas que fueron incluidos para realizar la pretemporada. El Rebaño planea darle salida, a tal punto que sólo pediría un millón y medio de dólares por el ex Pumas, quien llegó a ser uno de los referentes dentro de la plantilla.

Urge la salida de Érick Gutiérrez

Otro de los jugadores descartados por Gabriel Milito es el mediocampista Érick Gutiérrez. Su salida es una de las prioridades de la directiva, ya que necesitan liberar masa salarial para poder seguir negociando refuerzos en el mercado. Se habló de que equipos de la MLS, más precisamente el San Diego FC, estaban interesados en su fichaje, aunque todavía no hay ofertas formales.

Ángel Sepúlveda ya es refuerzo de Chivas

Este miércoles, el delantero Ángel Sepúlveda arribó a Guadalajara y un día más tarde superó las pruebas físicas para estampar la firma en su nuevo contrato con el Rebaño, donde tendrá su segunda etapa. El Cuate reportará lo antes posible en Isla de Navidad junto al resto de sus compañeros. “Encantado de volver. Sé que es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo. Sabía que podía llegar algún día y después del esfuerzo y nunca bajar los brazos, nos toca volver a hacer bien las cosas”, dijo Sepúlveda en diálogo con ChivasTV.

La palabra del Oso González tras su renovación

Otro de los que habló con los medios oficiales fue el mediocentro, Fernando González, quien se mostró ilusionado de cara al Clausura 2026 y feliz por extender su vínculo con el Rebaño: “El renovar es un compromiso. Me toca ser de los grandes, me toca ayudar afuera, con los refuerzos, con los chavos, con todo. Es un compromiso más aparte de la renovación y es tomar esta nueva rienda, creo a lo mejor venía haciendo, pero ahora tiene que ser más por experiencia, por la edad y por la confianza que me han dado”, expresó el futbolista de 31 años.