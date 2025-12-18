Este jueves por fin se hizo oficial la contratación de Ángel Sepúlveda como refuerzo de Chivas de cara al Clausura 2026, en donde el veterano le aportará su experiencia a una juvenil delantera en donde el atacante estelar seguirá siendo Armando González.

Sin embargo, después de algunos días de descanso tras un año cargado de actividad en el Cruz Azul, la directiva del Guadalajara ha decidido que su delantero se integre de inmediato a Isla de Navidad para ponerse a las órdenes de Gabriel Milito.

El delantero llegó apenas el miércoles a la Perla de Occidente, por lo que tras superar los exámenes médicos de rutina, procedió a la firma de su contrato y se pondrá a trabajar de inmediato para adaptarse al plantel lo más pronto posible antes del arranque del Clausura 2026.

“Luego de realizar los exámenes médicos y las pruebas físicas de rigor para incorporarse a la pretemporada del plantel, Ángel Sepúlveda se encuentra tomándose algunas fotografías y videos para las redes sociales del Guadalajara y posteriormente hará el traslado a Isla de Navidad porque se va a integrar a partir de ya a los trabajos del Rebaño Sagrado en su pretemporada“, explicó el comunicador Enrique Noriega.

¿Con quiénes competirá Ángel Sepúlveda por la titularidad con Chivas?

Ahora, el Cuate deberá pelear por un puesto en el once titular del chiverío con la Hormiga y Ricardo Marín, ya que otros atacantes como Alan Pulido o Teun Wilke están tratando de ser acomodados en otros equipos, mientras que Chicharito ya se marchó del conjunto rojiblanco tras terminar contrato.