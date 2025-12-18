Chivas ha sido el protagonista en el actual mercado de fichajes, no solamente por los tres refuerzos que ha sumado de cara al Clausura 2026, sino que también por las decenas de rumores en las que se le ha vinculado con el conjunto rojiblanco, en donde se le habría cerrado una opción a la escuadra tapatía.

Desde antes de que concluyera el Apertura 2025 comenzaron a circular los nombres de varios futbolistas que serían candidatos para apuntalar la plantilla del Guadalajara, en donde uno de los que tomó más fuerza hace varias semanas era el de Alonso Aceves del Pachuca.

Sin embargo, en las horas recientes se habría confirmado que el zaguero se enfundará con la camiseta del Monterrey después de una negociación exitosa con los Tuzos, según ventiló el comunicador César Luis Merlo a través de sus redes sociales y en YouTube.

“Rayados de Monterrey ya cerró a su primer refuerzo. Es Alonso Aceves, lateral de Pachuca. Ya hay un trato hecho, ya está confirmado. Monterrey paga 4.5 millones a Pachuca (…) En los próximos días se hará una revisión médica y firmará un contrato por 4 años”, explicó el comunicador a través de una transmisión en YouTube.

¿Quiénes son los refuerzos confirmados por Chivas?

El Guadalajara ya arrancó su pretemporada, por lo que el plan era contar desde el inicio de los trabajos con la mayoría del plantel para el próximo torneo, por lo que la directiva se apresuró con las contrataciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín.

¿Chivas aún busca refuerzos para el Clausura 2026?

La escuadra tapatía aún no tendría cerrada su plantilla para el próximo torneo, en donde la prioridad sigue siendo un defensa central; sin embargo, siguen analizando opciones pese a que han sonado nombres como Eduardo Águila, Víctor Guzmán o José Purata.