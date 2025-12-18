El mercado de pases para Chivas no se cerró debido a que buscan cerrar la llegada de un defensor central para el Clausura 2026. En medio de este contexto, César Huerta, reconocido insider del Guadalajara, explicó que para él el central que tiene chances de llegar a Verde Valle es Eduardo Águila porque han enfriado las negociaciones y en las próximas semanas buscarían volverse a sentar ofreciendo menos dinero con algún jugador. ¿Se cumple este pronóstico?

No hay dudas de que el Guadalajara necesita un central con calidad y experiencia probada en la Liga MX. Especialmente si el Rebaño Sagrado sufre bajas sensibles y necesita buscas opciones en un banquillo que podría tener a un Gilberto Sepúlveda que no se adapta de la mejor manera al estilo de juego de Gabriel Milito.

Son varios los jugadores que han sonado a lo largo del último mes que Chivas podría ir a buscar para reforzar a su defensa. Esta tarde noche César Huerta explicó que sus fuentes en el Rebaño Sagrado le confirmaron que hoy no hay negociaciones por Juan José Sánchez Purata, Víctor Guzmán y Eduardo Águila.

Eduardo Águila es uno de los defensores que Chivas sondeó. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, el periodista de Diario AS analizó las alternativas que hoy tiene en la mesa el Guadalajara y explicó que de estos tres defensores el que más chances tendría es el zaguero de Atlético de San Luis. En su canal de YouTube comentó que desde su percepción no sería extraño que el conjunto rojiblanco haya enfriado las charlas con el conjunto potosino para volver y hacer una oferta más acorde y no pagar los seis millones de dólares que exigen para dejarlo seguir.

“¿Por qué han dejado de moverse y al mismo tiempo y de forma sorprendentemente, paradójica es creo yo el que tiene más posibilidades de venir? Ya he visto muchas operaciones en la vida y algunas veces los equipos dejan enfriar a propósito cualquier tentativa que tengan con algún jugador cuando en el primer acercamiento topan con pared. Dejan enfriar total desdén absoluto desinterés”, explicó.

Y agregó: “Ya más fríos, todos sin el calor de la primera de la de la primera aproximación, porque naturalmente que cuando alguien te quiere arrebatar algo te encabronas y dices: ‘No, ni madre’. Pero ya que estás más frío y tienes más disposición de escuchar a esa persona tal vez puedas entender cuando te expliquen que no te lo quiero arrebatar”.

¿Qué ofrecería Chivas a San Luis por Eduardo Águila?

En la misma exposición César Huerta señaló que no sería extraño que ofrecieran menos dinero y a unos de los jugadores que el Guadalajara quiere acomodar como Alan Mozo, Luis Olivas o Érick Gutiérrez. A su vez, en su hipótesis, el periodista de Diario AS argumentó que entre Chivas y Atlético de San Luis hay una buena relación, por lo que no sería extraño que lleguen a un acuerdo.

“Es el más frío ahorita, pero si alguien me pregunta mi percepción, no es el adivino del futuro. Mi percepción si alguien me lo pregunta yo diría que Eduardo Águila es el que tiene más chance sin que esto signifique que sea un hecho que vaya a venir ni nada. Solamente el que mi intuición periodística podría decir que es el que tiene alguna oportunidad. ¿Por qué? Porque lo están dejando enfriar demasiado. Existe una buena relación con sal. Analizando todo Chivas acaba de descartar a siete jugadores, por ahí puede ofrecer algunos para allá, puede tratar de abaratar puede tratar de decirle: ‘Oye vamos a negociar un buen plan. Mira tú y yo tenemos buena relación. Aquí te mando algunos jugadorcitos para que no la resientas tanto. Aquí te va una lanita también para que puedas buscar otro central paraguayo uruguayo, qué sé yo’ y ahí es donde creo que puede darse”, cerró César Huerta.