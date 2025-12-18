Chivas ha puesto el freno a su actividad en el actual mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 después de amarrar tres incorporaciones para el próximo torneo en las figuras de Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín.

Sin embargo, la directiva tendría una fuerte necesidad económica para poder aspirar a seguir contratando futbolistas, por lo que para poder recapitalizarse es necesario encontrarle equipo a los jugadores que quieren dar de baja, para obtener dinero y de paso, liberarse de sus altos salarios.

El comunicador Rodrigo Camacho reveló que dentro del conjunto rojiblanco tienen claro que es necesario comenzar a bajar el valor de la nómina del plantel rojiblanco, por lo que para lograrlo estarían dispuestos a rebajar los precios de sus futbolistas para facilitar sus salidas del plantel.

“Si se pueden concretar ventas, es lo que busca el club. Por eso me dijeron que por Alan Mozo estaba pidiendo cerca de un millón y medio, nada más. Un jugador que en su momento llegó a costar lo que llegó a costar y si lo quería Chivas, costaba más

“Lo que le interesa al Guadalajara es poder sacar algo y deshacerse del sueldo”, explicó el comunicador, en donde implicaría una considerable rebaja, tomando en cuenta de que según Transfermarkt el lateral rojiblanco costaría cerca de 3 millones de euros.

¿Quiénes son los refuerzos confirmados por Chivas?

El Guadalajara ya arrancó su pretemporada, por lo que el plan era contar desde el inicio de los trabajos con la mayoría del plantel para el próximo torneo, por lo que la directiva se apresuró con las contrataciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín.

¿Chivas aún busca refuerzos para el Clausura 2026?

La escuadra tapatía aún no tendría cerrada su plantilla para el próximo torneo, en donde la prioridad sigue siendo un defensa central; sin embargo, siguen analizando opciones pese a que han sonado nombres como Eduardo Águila, Víctor Guzmán o José Purata.