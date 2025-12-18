El Guadalajara se prepara para llegar de la mejor manera para el debut del Clausura 2026 cuando enfrente a Pachuca en la jornada uno en el Estadio Akron. De cara a ese inicio, Fernando González dejó un mensaje claro y conciso para la afición y vestidor rojiblanco al señalar que deben volver a ilusionarse con poder quedarse con el siguiente campeonato.

No caben dudas de que el Apertura 2025 se podrían haber colocado las bases para que el Guadalajara se perfile a ser un equipo protagonista y candidato al título en cada campeonato de la Liga MX. El perfil de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y refuerzos tienen en común en pensar en el corto, mediano y largo plazo para que en un momento los logros sean constantes.

A falta de más de 500 horas para que Chivas debute frente a Pachuca revelan que la afición ya hizo su parte porque José María Garrido reveló que se agotaron los abonos del Clausura 2026. Es por este motivo que en Colima Fernando González envió un mensaje para volver a unirse e ilusionarse de cara al siguiente campeonato.

Fernando González pidió volver a ilusionarse con Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Se acabó muy bien el torneo. Creo que a todos nos duele la eliminación por cómo se dio. Cerramos de la mejor manera, dimos mucha ilusión a la gente, a nosotros. Creo que ahora empezar la pretemporada es con la misma ilusión ir creando más. Hay que aprovechar esta pretemporada, hay que volver a unir al grupo y los que lleguen incorporarlo lo más pronto posible”, expresó en Chivas TV.

Y agregó: “Con lo bien que ha ido manejando el grupo, que se unan los chavos, que se unan los refuerzos. Tenemos que hacer aún más el grupo, crear la ilusión desde el minuto uno para nosotros y la gente para que estemos todos en la misma”.

Fernando González habló de su renovación con Chivas

En la misma entrevista, el Oso se mostró contento por renovar con Chivas, pero comentó que es una responsabilidad por la confianza que hoy le dieron. “Feliz. Desde que regresé mi intención es estar lo más posible. Aquí estuve desde chiquito. El regresar me generó todo eso. El renovar es un compromiso. Me toca ser de los grandes, me toca ayudar afuera, con los refuerzos, con los chavos, con todo. Es un compromiso más aparte de la renovación y es tomar esta nueva rienda, creo a lo mejor venía haciendo, pero ahora tiene que ser más por experiencia, por la edad y por la confianza que me han dado”, comentó Fernando González.