Este viernes, la Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para encarar la Fecha FIFA de noviembre, en la que estarán enfrentando en partidos amistosos a Uruguay y Paraguay, de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Armando “Hormiga” González fue la sensación en la lista que prestó este día el “Vasco” Aguirre, por lo que en Verde Valle se dijeron feliz por él, como su compañero, Fernando “Oso” González, quien al mismo tiempo levantó la mano para jugar con el TRI ante el gran momento futbolístico que vive con el Club Deportivo Gudalajara.

“Sorprendido, qué bueno, me da mucho gusto, pero también me gustaría ver a más compañeros con la Selección Mexicana, o más bien nosotros estamos levantando la mano para estar ahí“, comentó el mediocampista ante los medios de comunicación después del entrenamiento.

Cabe mencionar que el “Oso” González se ha convertido en un elemento clave de Chivas, por consecuencia, es uno de los futbolistas del plantel que más minutos ha visto en el Torneo Apertura 2025, pues se ha ganado la total confianza de su director técnico: Gabriel Milito.

¿Cuál es la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre?

PORTEROS: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo.

DEFENSAS: César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Kevin Álvarez.

MEDIOS: Marcel Ruiz, Erik Lira, Orbelín Pineda, Erick Sánchez, Diego Lainez, Edson Álvarez, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Obed Vargas.