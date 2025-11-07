Después de un arranque complicado, la Selección Mexicana Sub-17 logró su primera victoria en la Copa del Mundo al vencer por 1-0 a Costa de Marfil. El equipo dirigido por Carlos Cariño suma tres puntos y se ubica en el tercer lugar del Grupo F, posición que hoy lo estaría clasificando a los octavos de final, ya que avanzan los ocho mejores terceros.

El gol del triunfo ante los africanos llegó tras una pelota parada ejecutada por Gael García Ortega, canterano de Chivas, quien firmó una asistencia clave para mantener vivo al Tri en el certamen. Por su parte, Jonnathan Grajales, también formado en el Rebaño, volvió a ser titular y capitán del equipo.

El conjunto nacional cerrará la fase de grupos este domingo 9 de noviembre cuando enfrente a Suiza, rival que llega con grandes aspiraciones de avanzar y pondrá a prueba la solidez defensiva de los mexicanos.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Suiza por el Mundial Sub-17?

El partido entre México y Suiza, correspondiente a la jornada 3 del Grupo F, se disputará este domingo 9 de noviembre en el Aspire Zone – Campo 2 de Doha, con inicio a las 12:30 horas del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Suiza por el Mundial Sub-17?

El encuentro se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Televisa, a través de TUDN, Canal 9 y ViX Premium. Como siempre, en Rebaño Pasión te contaremos todo lo que ocurra con los rojiblancos Gael García y Jonnathan Grajales en la Copa del Mundo.